Под Житомиром назревает врачебный скандал из-за смерти роженицы и младенца

В Черняхове Житомирской области во время родов скончалась 36-летняя женщина, а ее ребенок родился мертвым.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции региона.

Отмечается, что следователи Черняховского отделения полиции начали расследование ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Основанием для начала уголовного производства стали предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти женщины и ребенка. В первом случае вскрытие показало, среди прочего, геморрагический шок, а во втором - асфиксию.

"Установлено, что 17 марта около 5 утра до Черняховской больницы из с. Пекарщина каретой "скорой" была доставлена 36-летняя женщина, беременная четвертым ребенком. По предварительным сведениям, во время родов у нее началась сильное кровотечение, которая, среди прочего, и причиной смерти", - сказано в сообщении.

Как пояснили правоохранители, предварительная квалификация события - ч.2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность от 5-летнего ограничения свободы до 3-летнего заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром четыре человека скончались от алкоголя.