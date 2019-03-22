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​ДТП с автобусом на Дорогожичах: появились подробности от полиции

пятница, 22 марта 2019, 11:33

По словам водителя маршрутки, которая сбила трех женщин на пешеходном переходе в столице, у транспортного средства отказали тормоза.

Об этом сообщает Нацполция.

Так, водитель автобуса совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на переходе на разрешенный сигнал светофора. В результате наезда трех женщин госпитализировали. По информации врачей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Водителя автобуса задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ним общаются следователи. По предварительной информации, мужчина был трезв.

Кроме того, его доставили к наркологу и отобрали биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. В своих показаниях водитель отметил, что в транспортном средстве отказали тормоза, однако эту информацию проверят эксперты, которые тщательно осматривают автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишением права. Устанавливаются причины и механизм ДТП.

Следователи обращаются к свидетелям аварии и особенно к людям, которые на момент ДТП находились в салоне автобуса, с просьбой обратиться в следственные подразделения для дачи объяснений.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео момента наезда маршрутки на пешеходов в Киеве возле метро "Дорогожичи".

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