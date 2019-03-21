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В Киеве водитель маршрутки сбил двух девушек на переходе: его едва не линчевали, видео

четверг, 21 марта 2019, 20:47

В Киеве маршрутка сбила людей на пешеходном переходе.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел возле станции метро "Дорогожичи".

"Водитель маршрутного автобуса №155 сбил людей. Предварительно, две девушки переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. Одну из пострадавших доставали прямо из-под маршрутки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что очевидцы набросились на водителя с кулаками. Пострадавшие были госпитализированы. Детали ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее семья с маленькими детьми едва не погибла в страшном ДТП под Киевом.

Кроме того 20 марта Киеве водитель тягача, который перевозил автокран, не рассчитал габариты и врезался в путепровод.

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