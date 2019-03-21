Появилось страшное видео с моментом ДТП с маршруткой в Киеве: 18+

В сети появилось видео момента наезда маршрутки на пешеходов в Киеве возле метро "Дорогожичи".

Запись с камеры наблюдения опубликовал в Facebook Киев Оперативный.

На видео видно, как автобус сбивает несколько человек, которые переходят дорогу на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. При этом одну из пострадавших маршрутка протащила через перекресток еще несколько десятков метров прежде чем остановилась.

По имеющейся информации, в результате ДТП пострадали трое человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее семья с маленькими детьми едва не погибла в страшном ДТП под Киевом.

Кроме того 20 марта Киеве водитель тягача, который перевозил автокран, не рассчитал габариты и врезался в путепровод.