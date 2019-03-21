РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 марта

22:23
Появилось страшное видео с моментом ДТП с маршруткой в Киеве: 18+
21:59
Не Украина и Беларусь: стало известно, какую страну Кремль хочет "скормить" Путину
21:39
Пулеметчик был не один: подробности "страйка" ВСУ по позиции боевиков
21:23
Бельгия - Россия - 2:1 Онлайн-трансляция матча
21:11
В Кремле придумали хитрый план для вечного правления Путина
20:47
В Киеве водитель маршрутки сбил двух девушек на переходе: его едва не линчевали, видео
20:28
В России разгорелся скандал вокруг эксклюзивных наушников Тимати
20:08
Страны ЕС согласились отложить Brexit: названа новая дата
19:51
Трамп озвучил неожиданное решение, способное "взорвать" Ближний Восток
19:46
В Раде рассказали, на кого из кандидатов в президенты ставит ЕС
19:31
Зеленского обвинили в предательстве "ядерного электората"
19:31
В Украине поймали банду жестоких наркоторговцев: в СБУ рассказали об отрубленных пальцах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось страшное видео с моментом ДТП с маршруткой в Киеве: 18+

четверг, 21 марта 2019, 22:23

В сети появилось видео момента наезда маршрутки на пешеходов в Киеве возле метро "Дорогожичи".

Запись с камеры наблюдения опубликовал в Facebook Киев Оперативный.

На видео видно, как автобус сбивает несколько человек, которые переходят дорогу на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. При этом одну из пострадавших маршрутка протащила через перекресток еще несколько десятков метров прежде чем остановилась.

По имеющейся информации, в результате ДТП пострадали трое человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее семья с маленькими детьми едва не погибла в страшном ДТП под Киевом.

Кроме того 20 марта Киеве водитель тягача, который перевозил автокран, не рассчитал габариты и врезался в путепровод.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: