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И снова снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на день метеоролога

пятница, 22 марта 2019, 13:25

В субботу, 23 марта, во всемирный день метеоролога, в некоторых регионах Украины ожидается мокрый снег и порывистый ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В восточной части Украины 23 марта выпадет снег! Есть даже вероятность мокрого снега на Запорожье и в Крыму. Плюс - порывистый ветер", - написала она.

По словам синоптика, на Левобережье целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода.

Температура воздуха 23 марта в течение дня +6 +11 градусов. На востоке +3 +7 градусов, в западных областях +9 +14 градусов.

"В Киеве Всемирный день метеоролога будет сухим и прохладным, +7 градусов. Ветер с сегодняшнего сильного стихнет до умеренного. В воскресенье немного потеплеет, но появится дождь", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

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