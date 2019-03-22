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Все летает: синоптик рассказала, как погода поиздевается над украинцами

пятница, 22 марта 2019, 01:17

В пятницу, 22 марта, над Украиной будет господствовать циклон, который принесет с собой ветреную и дождливую погоду.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

Именно поэтому 22 марта почти по всей Украине, кроме южных областей, ожидаются дожди.

Вместе с дождем придет мощный весенний ветер, от которого все будет летать. Ветер будет северо-западным, а его порывы будут достигать штормовых, 15-20 м/с.

Зато температура воздуха возрастет. В течение дня потеплеет до +10 +14 градусов. Свежее будет на востоке, где температура достигнет +5 +9 градусов.

Диденко предупреждает, что на фоне дождя и ветра, украинцы почти и не заметят потепления.

В Киеве в последний рабочий день недели, 22 марта, также ожидается сильный ветер и дождь. Температура воздуха возрастет до +10 +12 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

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