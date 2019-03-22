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Поклонская заинтриговала боевиков русским Донбассом

пятница, 22 марта 2019, 12:27

Скандальная экс-"прокурор Крыма", депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во время визита в ДНР заявила, что приложит все усилия, чтобы Донбасс вошел в состав РФ.

Об этом сообщают СМИ боевиков.

Поклонская приняла участие в "торжественной закладке" сквера "Русская весна" в оккупированной Макеевке.

"Я приложу все усилия, чтобы вы как можно скорее стали субъектом Российской Федерации. Донбасс будет крепким и полноправным субъектом нашей единой страны - России!" - сказала она.

Экс-"прокурор" также заявила, что гордится тем, что является уроженкой Луганской области, и тем, что выросла в Крыму.

Как сообщал "Апостроф", ранее скандальная "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что собирается гулять по Киеву.

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