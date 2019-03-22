УПЦ (МП) подала в суд на украинское министерство

Киевская митрополия Украинской православной церкви (Московского патриархата) подала в суд на Министерство культуры, которое обязало ее внести изменения в устав религиозных организаций и указать в официальном названии принадлежность к Русской православной церкви.

Об этом сообщили в Окружном административном суде города Киева, к которому поступило обращение.

В УПЦ (МП) просят отменить приказ об утверждении религиоведческой экспертизы для установления перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие нормы закона "О свободе совести и религиозных организациях" - части 7 и 8 статьи 12 документа.

Истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Урядовый курьер" перечня религиозных организаций, которые подпадают под нормы и которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Сейчас решается вопрос об открытии административного производства по делу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в УПЦ (МП) заявили, что смена названия церкви не приведет к ее ликвидации.