​В Киеве мужчина спас жену от вооруженного грабителя: фото

21 марта вечером в Шевченковском районе столицы мужчина нейтрализовал вооруженного грабителя, который напал на его жену.

Об этом сообщает Нацполиция.

Как оказалось, когда семейная пара возвращалась домой, к ним подошел незнакомец и начал угрожать пистолетом, требуя отдать кошелек.

"Мужчина не растерялся, повалил злоумышленника на землю и удерживал до приезда сотрудников полиции. Парня задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 32-летний уроженец Черниговской области", - сообщили в полиции.

Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, который направлен на проведение экспертного исследования. Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как повидомяв "Апостроф", 12 марта под Черкассами грабитель унес жизни супругов пенсионеров.