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​В Киеве водители устроили жесткое ДТП на перекрестке: фото

пятница, 22 марта 2019, 06:58

В ночь на 22 марта в Киеве на пересечении улиц Антоновича и Жилянской столкнулись Ford Kuga и Opel Zafira.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото и видео.

Авария случилась около 01:30. По предварительной информации, Ford ехал по Жилянской, а Opel по Антоновича. На пересечении улиц произошло столкновение. После которого оба автомобиля разлетелись в разные стороны, а Zafira вылетела на тротуар и влетела в дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что обе машины получи серьезные повреждения. На время оформления ДТП на данном участке дороги были заняты несколько полос. Патрульные составили административные материалы по факту происшествия. Виновника ДТП уже определит суд.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео момента наезда маршрутки на пешеходов в Киеве возле метро "Дорогожичи".

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