В Киеве выставили напоказ российские трофеи с Донбасса: фото

В пятницу, 22 марта, на заседании минской группы в Верховной Раде продемонстрировали сбитые украинскими военнослужащими на Донбассе российские беспилотники.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что сбитые над Украиной российские беспилотники показал заместитель командующего Национальной гвардией Украины генерал-майор Валерий Бондарь.

"Только что на заседании Минской группы в Верховной Раде, генерал Бондарь продемонстрировал два сбитых над украинской территории российских беспилотника", - написал он.

Речь идет о беспилотниках моделей "Орлан - 10" и "Элерон -3СВ".

"Это очередное доказательство нарушения Россией Минских договоренностей. Сбитые российские беспилотники пополнят коллекцию доказательств агрессивных действий РФ на территории мирной Украины", - заявил Геращенко.

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