В сети появились яркие фото бойцов ВСУ, воюющих под Авдеевкой

В социальных сетях опубликовали свежие фотографии защитников Украины, которые базируются недалеко от Авдеевки Донецкой области.

Фоторепортаж предоставила пресс-служба 93-я ОМБр Холодный Яр в социальной сети Facebook.

"Вот так бойцы 93 бригады Холодный Яр защищают страну от российских оккупационных войск на одном из самых опасных участков фронта неподалеку Авдеевки", - говорится к подписи к фотографиям.

Напомним, что в сети появились очередные доказательства того, что в захвате Крыма принимали участие российские военнослужащие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали фото из оккупированного российскими боевиками Донбасса, которое свидетельствует о дефиците товара в магазинах.