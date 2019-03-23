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Одиозная сепаратистка из Киева вызвала шквал гнева в сети заявлением про украинский язык: видео

суббота, 23 марта 2019, 13:25

В сети высмеяли одиозную украинофобку Викторию Шилову, которая выступила против резонансного законопроекта об обеспечении украинского языка как государственного.

Она опубликовала в сети соответствующее видеообращение.

В частности, Шилова назвала русский язык "родным языком украинцев", а рассмотрение законопроекта Верховной Радой - "диктатом западной Украины над остальными регионами".

Спич женщины вызвал бурную реакцию среди комментаторов в соцсетях.

"Черти, прекратите разговаривать на языке, который не понимает Виктория Шилова!", Все образованные люди знают, что украинскую мову придумал австрийский генштаб для развала российской культуры! Накатим за фофудью!" - пишут они.

В то же время часть пользователей заявили, что понятия не имеют, кто такая Виктория Шилова, и почему их должно волновать ее мнение.

Как известно, экс-депутат Днепропетровского облсовета Шилова известна участием в провокациях против Евромайдана, выступает против проведения ООС на Донбассе. Также внесена в базу сайта "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре разгорелся скандал из-за назначения поборника "русского мира" главой избирательной комиссии.

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