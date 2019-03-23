Пассажир показал фото неожиданной находки в плацкарте "Укрзализныци"

Пассажир поезда № 070-Д. Мариуполь-Львов обнаружил в багажном отсеке под сидением в своем купе уголь.

Фото находки Андрей Шаповал опубликовал в Facebook.

"Этот поезд меня удивлял, бесил и смешил одновременно уже неоднократно… Мариупольские поезда каждый раз удивляют чем-то новым и креативным: разбитыми окнами с 10-сантиметровым слоем инея в тамбуре, который не размораживали никогда, запахом "туалета" в любой точке вагона, оборванными дверями, "форточками", которые не закрываются в -15 за бортом и никогда не открываются, когда за бортом +40, постельным бельем стойкого серого цвета и влажного на ощупь, быдловато-скотского персонала… Я думал что видел уже все… А нет", - написал он.

По словам пассажира, проводник на просьбу убрать уголь отреагировал без энтузиазма, но все-таки очистил отсек под сидением.

"Вот когда по-настоящему радуешься, что наши поезда ездят на угле, а не на ядерном топливе", - добавил Шаповал.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажирский поезд "Укрзализныци" попал под "обстрел".