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Масштабный пожар парализовал движение по двум дорогам в Ровно: видео

воскресенье, 24 марта 2019, 19:40

24 марта в Ровенской области из-за сильного пожара на полях был ограничен проезд по двум автомобильным дорогам.

Об этом проинформировала пресс-служба Укравтодора.

"Из-за масштабного пожара в Ровенской области временно ограничено движение на участке южного подхода к Ровно от автомобильной дороги М-06 в направлении Ровно, а также от дороги Т-1801 в направлении Квасилова. Движение по дороге М-06 в районе пожара затруднено из-за значительного задымления", - сообщили в ведомстве.

Ограничение было снято только после того, как пожарные локализовали возгорание.

Известно, что под Ровно горел тростник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 23 марта в Красноярском крае России маленький мальчик устроил пожар, в котором сгорело четыре человека.

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