В России ребенок сжег целую семью: фото с места жуткой трагедии

В субботу, 23 марта, в Красноярском крае России маленький мальчик устроил пожар, в котором сгорело четыре человека.
Об этом сообщается в Telegram канале "Life Shot".
Как отмечается, в пожаре погибла вся семья мальчика: двое взрослых и еще двое детей.
По предварительным данным, у ребенка есть психические отклонения. Он забежал в дом и плеснул в печку бензин. Деревянную постройку мгновенно охватило пламя – все, кто был внутри, погибли.
В данный момент, по имеющейся информации, мальчик находится в районной психиатрической больнице. Сам он не пострадал.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 марта в районе Отрадного в Киеве произошел страшный пожар - дом, который снимали иностранцы, сгорел дотла.