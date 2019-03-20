Во Львове подожгли российский банк: фото и видео последствий

В ночь на 20 марта на улице Владимира Великого во Львове неизвестные совершили поджог отделения российского банка.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции во Львовской области, в результате инцидента никто не пострадал.

"Во Франковский отдел полиции 20 марта в 4.25 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Владимира Великого во Львове.. Пожар возник в помещении одного из банковских учреждений - пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Как предварительно установили правоохранители, через одно из фасадных окон в помещение была брошена бутылка с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания", - отмечают в полиции.

По указанному адресу расположен российский банк "Форвард банк".

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 20 марта в трех районах Харькова сгорели семь автомобилей.