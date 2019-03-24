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В Одессе возле жилкомплекса обнаружили скрытый двухметровый пенис: фото

воскресенье, 24 марта 2019, 11:44

В одесском жилом комплексе неизвестный кузнец установил забор, где явно видно узор в виде пениса.

Об этом сообщает издание "Думская".

Необычную ограду заметили возле одного из домов ЖК "Радужный". Внимание прохожих привлек кованный узор, который очень похож на мужской половой орган.

"Что хотел сказать автор этим изображением, непонятно, но некоторые считают: это сделано специально, чтобы как можно больше людей узнали о строительстве нового дома. Другие в шутку предлагают сделать изображение гербом комплекса", - пишут в издании.

Как сообщал "Апостроф", в Австралии пилот устроил курьезное ЧП, несколько часов выдавая в небе "пируэты" в виде мужского полового органа, потому что ему было скучно.

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