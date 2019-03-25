Готовятся к десанту: Россия проводит в Крыму масштабные учения

В оккупированном Крыму проходят учения российских воздушно-десантных войск с участием полутора тысяч десантников и более 300 единиц военной техники.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ .

"Сегодня на территории Крыма началось тактическое учение с десантно-штурмовым и артиллерийским полками 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). Масштабным мероприятием с десантированием и боевой стрельбой руководит командир соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны РФ.

Как отмечается, в учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

Ведомство сообщает, что, в ходе учения отрабатываются вопросы переброски войск на большие расстояния "комбинированным способом и в кратчайшие сроки".

Оккупанты проводят десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации, а также высадку подразделений ВДВ из боевых десантных кораблей "с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований".

В сообщении уточняется, что десантники отработают "захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил группировки, при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчётов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений".

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