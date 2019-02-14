В Киеве спасли очередных отчаянных рыбаков: опубликовано фото

В Киеве спасли 2-х рыбаков, которые находились на отколовшейся льдине.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в столице.

Так, 14 февраля спасателям поступило сообщение о том, что посреди реки Днепр на расстоянии 50 м от берега на отколовшейся льдине находится 2-е рыбаков.

"На место происшествия было направлено дежурное отделение пожарного катера аварийно-спасательного отряда. По прибытию на место вызова было установлено, что откололась лед и ее вместе с рыбаками унесло по течению к Северному мосту. На место происшествия, также прибыло спасательно-водолазное отделение. С помощью глиссера и спасательной лодки, работники Службы спасения 101 доставили двух мужчин 1947 года и 1950 года невредимыми на берег", - сказано в сообщении.

В ГосЧС также призвали жителей города, в любое время оттепели, не выходить на тонкий лед, поскольку это слишком рискованно и может привести к летальному исходу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве спасли оказавшегося на льдине ребенка.