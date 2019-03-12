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В Одессе мать прыгнула в море за унесенной ветром коляской с ребенком: видео

вторник, 12 марта 2019, 16:43

В Одессе произошел вопиющий случай: ветром с пирса сдуло коляску с ребенком, мать малыша прыгнула следом.

Соответствующее видео с места ЧП опубликовал Василий Бушаров в Facebook.

"Солнечный, но ветреный день. Одесса. Аркадия. Пляж. Сидим, смотрим на море. Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из парней снимает одежду. Причем снимает очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса. Через пол минуты на пирс поднимают женщину в темной одежде. Жива. С нее капает вода. Еще несколько секунд. На пирсе появляется ребенок. Потом тот самый парень, который прыгнул. Люди кутают ребенка в одежду. Скоро уходят с пляжа. Ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Мама, прыгнула за ним следом. Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или правильно сказать спас. Коляску никто доставать из воды не стал", - рассказал детали инцидента он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмы получили 2 детей – 8 и 3 лет.

В Коростышеве (Житомирская область) ветром сдуло крышу, в результате чего одна женщина погибла, ее дочь госпитализировали.

Также в Хмельнике Винницкой области деревом убило 29-летнюю женщину. А в Виннице – маленькую девочку.

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