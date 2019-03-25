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​Под Киевом иностранец зверски убил таксиста: фото изверга

понедельник, 25 марта 2019, 07:23

Гражданин Беларуси, разыскиваемый в своей стране за мошенничество, убил 36-летнего водителя такси ради наживы.

Об этом сообщил в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"21 марта в полиции обратилась женщина, которая сообщила, что пропал ее муж, 1982 г. р., который работал водителем в службе такси UBER на собственном авто Аudi A5.

И уже вчера, 23 марта, был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства - мужчина, 1990 г. р., гражданин Республики Беларусь, который находился в розыске в своей стране за мошенничество, а в последнее время проживал в Киеве", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителя, мужчина убил таксиста с целью завладения его автомобилем для последующей продажи на запчасти.

"Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов человека не осталось. Итог: этот подонок ради авто 2012 года убил молодого человека, оставил его мать без сына, жену без мужа, сам отправится за решетку на длительный срок, а его ребенок родится уже без отца", - добавил Аброськин.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове правоохранители раскрыли жестокое убийство таксиста, который бесследно исчез несколько недель назад.

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