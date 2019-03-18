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​Как в Киеве "разводят" продавцов в барах: в сети показали видео с наглым мошенником

понедельник, 18 марта 2019, 09:14

В одном из столичных баров на камеру наблюдения попал шустрый мошенник, пытавшийся обмануть баристу.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный".

"А вот и наглядный пример как "разводят" во время расчёта с клиентами. Это действие происходило на Закревского, 25, и тут девушка-бариста не поддалась на уловки ушлого мошенника. Но, не всем кофейням так повезло - в кофейных чатах Киева собственники кофеен говорят, что у многих этот мужчина тоже побывал. Как вы понимаете, многих удалось обдурить", - говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина пытается ввести в заблуждение девушку, рассчитывая на ее невнимательность. После неудавшейся попытки мошенник идет прочь.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали афериста, который работая на кассе супермаркета, попытался обвинить покупателя в попытке расплатиться фальшивыми деньгами.

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