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Боевики ДНР придумали смешные акции с "орденом" для Порошенко: фото

вторник, 26 марта 2019, 11:49

В оккупированном боевиками Донецке показали медаль президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщают на странице "Донецк 100лет октября" в Twitter.

Так, по улицам Донецка ездит авто с надписью "Памятник позора Порошенко П. А.". На грузовик разместили памятник в виде гигантской медали, на которой написали, что это орден Петру Порошенко за измену Родине.

"Дырявые ездят со своим орденом по городам. *банутые. Лучше бы отлили медаль позора своей антинародной дыре ОПГ ДНР", - написали в сети.

Также известно, что оккупанты придумали и "Книгу позора", где граждане могут оставить послание для президента Украины.

"Книга позора" - очередная офигительная идея (интересно, чья?). Главное, не забыть потом опубликовать данные подписантов. Чтобы им в следующий раз лучше пересекалось", - написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемых ЛНР-ДНР продолжают распространять фейки о химической атаке на Донбассе со стороны Украины.

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