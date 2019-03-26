Экс-главарь ДНР уличил во лжи бежавшего в Россию СБУшника

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал о спасении экс-главаря ДНР, однако тот заявил про ложь.

Об этом сообщает российское издание "Комсомольская правда".

Он отметил, что однажды во время работы в Украине спас все первое руководство так называемой ДНР.

"Есть в Донецке отель "Ливерпуль". Приезжает ко мне в Мариуполь его владелец, очень Россию не любит. На предпоследнем этаже, говорит, поселился Стрелков с Бородаем и всем окружением. Готов, мол, организовать маячок на крышу, чтобы вы нанесли удар и обезглавили всю ДНР. Сообщил в Центр (Москву - ред) в первую очередь, потом в Киев. Там уже пошли переговоры с военными, думали "Точкой У" бить. Разработали операцию в мелочах, вдруг звонит мне директор и говорит: "Вы знаете, съехали, в спешном порядке", - рассказал Прозоров.

Однако сам бывший главарь ДНР Игорь Стрелков написал в сети, что не жил ни дня в отеле "Ливерпуль". Также он рассказал и о бывшем "премьер-министре" ДНР Александре Бородае.

Как сообщал "Апостроф", украинский журналист Роман Цимбалюк публично унизил экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который сбежал в Россию и дал пресс-конференцию в Москве.