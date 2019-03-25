Пропагандисты Путина набросились на Романа Цимбалюка из-за перебежчика из СБУ

Украинский журналист Роман Цимбалюк публично унизил якобы экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который сбежал в Россию и дал пресс-конференцию в Москве.
Об этом сообщает издание "Обозреватель".
На самой пресс-конференции, которая состоялась 25 марта в Москве, Цимбалюк высказался Прозорову.
"Я вас тоже поздравляю с 27 годовщиной СБУ. Непонятно, если вы здесь находитесь, значит вы здесь хорошо устроились, судя по всему. Потому что в этот зал просто так не пускают. Хочу спросить: чем вы занимаетесь, в какой спецслужбе сейчас работаете? И самое главное: если в Украине "гражданская" война, то чего же вы на территорию России перебежали?" - обратился Цимбалюк к предателю Украины.
Сам же Прозоров ответил журналисту: "Господин Цимбалюк и в принципе все остальные, я хочу сразу сказать, что на вопросы о своей нынешней деятельности, статусе, о том, где находится моя семья, где я проживаю, я отвечать не буду. Это вопросы безопасности".
Напористость Цимбалюка возмутила кремлевских пропагандистов, и они набросились на него с угрозами.
"Роман, во-первых, с места без микрофона не говорим! Так, Роман, еще раз, вас вывести из зала?! На ваши вопросы ответили!" — выкрикнула модератор пресс-конференции.
Позднее Цимбалюк прокомментировал ситуацию на скандальной пресс-конференции на своей странице в Facebook.
"Секретным ньюзмекером РИА "Новости" оказался некто Василий Прозоров, который представился подполковником СБУ и теперь рассказывает, что перешел на сторону России, потому что он против "гражданской войны" и против АТО. Хорошо, товарищ ярко выраженный пацифист, который против отказа от термина "братский народ"!
Как сообщал "Апостроф", украинский журналист Роман Цимбалюк раскрыл суть угроз Путина. По его словам, России не нужны никакие поводы для вторжения в Украину, поскольку она успешно придумывает их сама.