Пропагандисты Путина набросились на Романа Цимбалюка из-за перебежчика из СБУ

Украинский журналист Роман Цимбалюк публично унизил якобы экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который сбежал в Россию и дал пресс-конференцию в Москве.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

На самой пресс-конференции, которая состоялась 25 марта в Москве, Цимбалюк высказался Прозорову.

"Я вас тоже поздравляю с 27 годовщиной СБУ. Непонятно, если вы здесь находитесь, значит вы здесь хорошо устроились, судя по всему. Потому что в этот зал просто так не пускают. Хочу спросить: чем вы занимаетесь, в какой спецслужбе сейчас работаете? И самое главное: если в Украине "гражданская" война, то чего же вы на территорию России перебежали?" - обратился Цимбалюк к предателю Украины.

Сам же Прозоров ответил журналисту: "Господин Цимбалюк и в принципе все остальные, я хочу сразу сказать, что на вопросы о своей нынешней деятельности, статусе, о том, где находится моя семья, где я проживаю, я отвечать не буду. Это вопросы безопасности".