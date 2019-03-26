​Гибель в Одессе детей известных бизнесменов: появились фото с похорон мажора

В Одессе похоронили сына известного бизнесмена Газанфара Гаджиева 22-летнего Шамиля Гаджиева, который погиб 24 марта в страшном ДТП.

Снимки с похорон опубликовал брат погибшего Рамиль Гаджиев в Instagram.

На показанных и снимках парень лежит в обнимку с телом брата.

"Нам хорошо, мы спим", – так коротко подписал фото Гаджиев.

Также брат погибшего показал фото с гробом: "Моя любовь на вечность"

"Брат мой, следующее наше рукопожатие будет в раю", – подписал Гаджиев фото, на котором держит за руку погибшего.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео смертельного ДТП в Одессе, которое произошло в ночь на 24 марта. В центре города в результате столкновения со столбом погибли мужчина и женщина.