Появилось видео жуткого смертельного ДТП в Одессе

В сети опубликовали видео смертельного ДТП в Одессе, которое произошло в ночь на 24 марта. В центре города в результате столкновения со столбом погибли мужчина и женщина.

Ролик опубликован в Facebook на странице dtp.kiev.ua.

Авария произошла около часа ночи, когда BMW на высокой скорости боком врезался в столб.

У погибшей Виктории Кравченко осталось двое детей. Известно, что она скончалась на месте, а за жизнь водителя медики боролись несколько часов в реанимации.

Ранее сообщалось, что погибшие на своем авто устроили гонку по улицам Одессы с водителем Porsche.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Киевом на Бориспольской трассе произошла серьезная авария с участием двух автомобилей.