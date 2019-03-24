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Жертвами резонансного ДТП в Одессе оказались дети известных бизнесменов

воскресенье, 24 марта 2019, 20:10

В СМИ появились детали резонансного ДТП в Одессе, в котором погибли парень и девушка.

Как сообщает "Думская", за рулем BMW X6 был 22-летний сын владельца ночного клуба Bono Газанфар Гаджиев. Ночью молодой человек устроил гонки, зацепил машину стоящую на обочине и влетел в столб.

Известно, что его брат Рамиль Гаджиев является чемпионом мира по боксу.

В автомобиле с погибшим была подруга, дочь местного бизнесмена, владельца клиники пластическую хирургии "Доктор Моцарт", Виктория Кравченко.

По неподтвержденным данным, молодые люди устроили гонки по ночному городу с автомобилем Porsche (за рулем был сын крупного бизнесмена), но водитель не справился с управлением и вылетел на огромной скорости в столб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в одесском жилом комплексе неизвестный кузнец установил забор, где явно видно узор в виде пениса.

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