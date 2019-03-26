Оккупанты в Крыму задержали журналиста, заявившего о фашистах в России

В аннексированной Ялте задержали журналиста Евгения Гайворонского, который заявлял о фашистах в России и необходимости вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Как уточняет издание, знакомые журналиста на условиях анонимности, уточнили, что "его задержали из-за наркотиков". Что конкретно ему вменяют, пока уточнить не удалось.

"Он мне позвонил пару часов назад. И очень коротко сказал: "У меня есть один звонок. Задержали. Вменяют наркотики". Я, естественно, задала вопрос, какие. Он сказал: "Каннабиноиды. В 15:00 у меня суд (по местному времени – прим.ред). Все", – рассказала изданию знакомая Гайворонского.

Отметим, что еще в 2014 году журналист выступал за аннексию полуострова.

Как сообщал "Апостроф", ранее, буквально в начале марта, российские силовики провели обыск в квартире у Гайворонского.