Оккупанты в Крыму задержали журналиста, заявившего о фашистах в России

В аннексированной Ялте задержали журналиста Евгения Гайворонского, который заявлял о фашистах в России и необходимости вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Как уточняет издание, знакомые журналиста на условиях анонимности, уточнили, что "его задержали из-за наркотиков". Что конкретно ему вменяют, пока уточнить не удалось.
"Он мне позвонил пару часов назад. И очень коротко сказал: "У меня есть один звонок. Задержали. Вменяют наркотики". Я, естественно, задала вопрос, какие. Он сказал: "Каннабиноиды. В 15:00 у меня суд (по местному времени – прим.ред). Все", – рассказала изданию знакомая Гайворонского.
Отметим, что еще в 2014 году журналист выступал за аннексию полуострова.
Как сообщал "Апостроф", ранее, буквально в начале марта, российские силовики провели обыск в квартире у Гайворонского.