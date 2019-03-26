Скорость была более 200 км/час: появились новые версии гибели в Одессе детей известных бизнесменов

Дети известных одесских бизнесменов Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко, которые погибли в жуткой аварии, мчались со скоростью 288 км/ч.

Об этом написал одесский блогер Владимир Шмуклер в Facebook.

"По поводу этой страшной аварии: молодежь развлекается, устраивают гонки по ночному городу, веселье, драйв, адреналин.....и в результате смерть! Немного ужасных расчетов- В гонке участвовали два автомобиля, BMW x6 и Porshe, первый автомобиль, потеряв управление врезается в дерево и пассажиры погибают, а второй автомобиль( исходя из видео камер) просто уехал. Участок от перекрестка Семинарской до переулка Матросова в 130 метров автомобиль BMW проходит за 1.6 секунды! То есть примерно около 80 метров в секунду!!! По расчетам- автомобиль BMW x6 двигался за несколько секунд до трагедии - 288 км/ч!!!!! Я сначала не поверил !, Но несколько раз перепроверил! ИТОГ - 288 километров в час Карл!?!?!?!? Молодежь, развлечения,, гонки, драйв, адреналин......СМЕРТЬ!", - говорится в сообщении.

В свою очередь владелец Porshe - председатель совета директоров "ЗАРС" Георгий Бочоришвили – заявил, что гонки не было.

"BMW прошел настолько близко, что чудом не задел мой автомобиль. Дальше все произошло на моих глазах, мы сразу остановились, вызвали скорую и дождались полицию, спасателей и медиков. С погибшими я знаком не был, и ни в каких гонках не участвовал. В салоне со мной была моя супруга, ехали домой. Выражаю родным и близким свои соболезнования", - сообщил он изданию "Думская".

Владелец Porshe Георгий Бочоришвили

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео смертельного ДТП в Одессе, которое произошло в ночь на 24 марта. В центре города в результате столкновения со столбом погибли мужчина и женщина.