В конце марта в Киеве снова пошел снег: опубликовано видео

26 марта в Киеве неожиданно выпал снег. Снежного покрова на улицах нет из-за плюсовой температуры, однако сам факт выпавшего снега удивил жителей украинской столицы.

Соответствующее видео в Facebook опубликовало издание "Информатор".

На ролике можно увидеть, что снег, не долетая до земли, превращается в воду.

В комментариях пользователи в один голос удивляются природному явлению в конце марта.

"Природа, в последнее время приносит нам сюрпризы, то сильный ветер , то солнце , то снег!", "Да..у природы нет плохой погоды...", "Переживем", "Это не снег, а перхоть", "Весна, это ты?", - пишут юзеры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в среду, 27 марта, дожди и снег на севере продолжат заливать и засыпать территорию Украины. Только на западе синоптики прогнозируют сухую, но облачную погоду.