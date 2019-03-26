В сети сравнили украинский "Антонов" с самолетами Boeing и Airbus: опубликована яркая фотожаба

В сети активно обсуждают сравнение крупнейших производителей самолетов Boeing, Airbus и "Антонов".

Обсуждение проходит под публикацией на странице Aviationdaily в Twitter, где была опубликована фотожаба на эту тему.

Ввиду последних трагичных случаев Boeing и Airbus авторы картинки представили самолеты производства отечественного предприятия "Антонов" как более мощные. Изображены все три производителя в виде героя мультфильма "Губка Боб".

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на публикацию.

"Антонов" правит небесами!", "Это действительно правда", "Что может сравниться с самым большим самолетом в мире, который может перевозить космические корабли?", - пишут под публикацией юзеры.

Также были и те, кто считает самолеты Airbus более надежными, но большинство пользователей согласились с автором публикации.

Ранее "Апостроф" публиковал видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас. Авиакатастрофа произошла 24 февраля, когда самолет заходил на посадку.