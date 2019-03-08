В США потерпел крушение Boeing: появилось видео момента падения самолета

В сети появилось видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас.

Ролик опубликовал в Facebook шериф округа Чеймберс.

Авиакатастрофа произошла 24 февраля. Самолет авиакомпании Atlas Air совершал грузовой коммерческий рейс 5Y3591 Майами-Хьюстон. Он разбился при заходе на посадку.

Погибли три члена экипажа. Причины катастрофы пока не установлены.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США самолет врезался в жилой дом.

Ранее в Италии в районе ледника Рутор в Альпах столкнулись вертолет и самолет.

28 февраля в России в Коломенском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолёт. Два находившихся на борту человека погибли.