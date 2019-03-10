Появилось видео с места катастрофы самолета в Эфиопии

В сети опубликовали кадры с места крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

"Место крушения лайнера Ethiopian Airlines, разбившегося сегодня утром. Фрагменты самолета, разбросанная одежда и 157 погибших", - говорится в подписи к кадрам.

На данный момент известно, что в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, погибла семья словацкого депутата Антона Грнка.

Также, как сообщает агентство Ansa, среди погибших – член регионального совета Сицилии, ответственный за культурное наследие, Себастиано Туса, который также был всемирно известным археологом и направлялся в Кению для участия в проекте ЮНЕСКО. Помимо него в авикатастрофе погибли семь граждан Италии и трое граждан России.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев на борту самолета не было.