Без дресс-кода и с комфортом: в ПЦУ готовят серьезные нововведения

Православная церковь Украины вводит новые правила, связанные с упрощением дресс-кода для верующих единой поместной украинской церкви.

Как заявил в эфире запорожского телеканала "UA:Перший" епископ ПЦУ Запорожский и Мелитопольский Фотий, также в рамках реформы в храмах предлагается разместить скамьи. Кроме того, может быть снят запрет на отпевание людей католического вероисповедания.

По словам епископа ПЦУ, в последнем случае священникам нужно уточнять, почему католик обратился к ПЦУ за проведением обряда отпевания.

"Если человек крестился в церкви другого подчинения, и умер - отпоем его. Даже католика", - сказал епископ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский Монетный двор отчеканил монеты, которые посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.