В Киеве возле церкви произошла кровавая трагедия: фото и видео

В четверг, 14 марта, в Шевченковском районе Киева возле церкви обнаружили мертвого мужчину в крови.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Страшную находку заметил охранник стройки на улице Багговутовской у ворот церкви около 06:50. Мужчина как раз возвращался с ночной смены, а увидев труп вызвал полицию и "скорую".

Прибывшие на место патрульные увидели на земле кровавые следы, которые вели прямо к трупу. На вид мужчине было около 40-45 лет - врачи сразу констатировали смерть. По словам медиков, у него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина лежал у забора стройки, под сухостоем, прямо напротив входа в церковь.

"Полицейские оградили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители опросили строителей. По словам рабочих, около пяти утра на территорию приезжала бетономешалка и тогда трупа еще не было. Обстоятельства происшествия выясняют криминалисты", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта возле мусорных баков дома по адресу бульвар Тараса Шевченко, 46в дворник обнаружил бездыханное тело мужчины.