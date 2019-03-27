Какая погода буде на Пасху в Украине: синоптик раскрыл секрет

На Пасху, 28 апреля, в Украине будет тепло, но не без кратковременных осадков.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, передает Обозреватель.

"На вторую половину дня, 28 апреля, ожидаются осадки, но краткосрочные и не по всей территории Украины. Также осадки прогнозируются на 2 мая, а в остальном погода будет хорошей - около 20 градусов тепла", – прогнозирует он.

А вот настоящего лета, по словам синоптика, украинцам стоит ожидать уже после майских праздников.

"После 3 числа май уходит на жару, весь месяц будет жарким и без осадков, температура будет достигать до +30 градусов, особенно в середине месяца", – добавил Горабань.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатологи дали печальный прогноз о погоде на лето 2019 года.