Коровы тоже люди: соцсети бурно обсуждают видео разноса, устроенного Лукашенко своим топ-чиновникам

Президент Беларуси Александр Лукашенко оказался в центре внимания после своего визита на молочно-товарный комплекс "Слижи". В частности, глава государства возмутился условиями содержания коров на ферме, что активно начали обсуждать в сети.

"Коровы же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально! Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная. Чтобы вечером у меня на столе лежал список всех, кто сопровождал меня при посещении фермы. Кроме губернатора и прочих, еще были люди, которые за это должны были отвечать. Конкретные, понятно? Всех под нож. Всех до единого", - сказал Лукашенко перед чиновниками, которых пообещал уволить.

В сети тут же появилась реакция жителей Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли щедрый подарок Лукашенко Путину.