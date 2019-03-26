Ты посмотри на скотину: Лукашенко поразил сеть публичной поркой топ-чиновника, видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко удивил сеть, устроив истерику по поводу условий содержания животных в коровниках и некомпетентности чиновника, отвечающего за их обеспечение.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю. Вы что больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все", - сказал он.

Известно, что после визита в коровники Лукашенко уволил губернатора Могилевской области, где расположен молочно-товарный комплекс, в котором содержатся животные.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли щедрый подарок Лукашенко Путину.