Спецслужбы Путина устроили крымским татарам масштабную облаву: фото и видео

Утром в среду, 27 марта, в оккупированном Крыму российские силовики проводят массовые обыски в домах, как минимум, 25-ти крымскотатарских семей.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Как отмечается, обыски проводятся, в частности, в домах активистов "Крымской солидарности", у гражданских защитников, участников одиночных пикетов против преследования мусульман, стримеров и людей, осуществляющих передачи политзаключенным в СИЗО.

Также сообщается, что российские силовики в населенных пунктах Симферопольского района, а также в 2-х селах Белогорского района перекрыли улицы. По нескольким адресам, где проходят обыски, приехали кареты скорой помощи.

Издание "АТР" публикует список тех, к кому 27 марта нагрянули сотрудники Росгвардии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированной Ялте задержали журналиста Евгения Гайворонского, который заявлял о необходимости вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.