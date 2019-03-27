Украину накроет снег и дождь: синоптики уточнили скверный прогноз погоды

В среду, 27 марта, почти всю Украину накроет снегом и мокрым снегом: повезет только западным областям, а также аннексированному Крыму, где будет солнечно.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Кроме снега, который будет сопровождаться мощным ветром, 27 марта также ожидается своеобразное прощание зимы.

В частности, температура по Украине не достигнет выше +6 градусов. Несколько теплее будет на востоке и юго-востоке, где воздух прогреется до +11. Там же вместо снега пойдет дождь.

При этом ночная температура почти по всей Украине опустится до минусовой.

В Киеве температура ночью составит -1 +1 градус, а днем не поднимется выше +5 градусов. При этом, как и на большинстве территории Украины, в Киеве будет идти снег, что будет сопровождаться порывами северо-западного ветра, скоростью 7-12 м/с.

Как сообщал "Апостроф", синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 27 марта в Украине состоится прощание с зимой.