В Евросоюзе приняли важное решение по переходу на "летнее" и "зимнее" время

Начиная с 2021 года каждый член Европейского союза будет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов на час вперед весной и на час назад осенью.

Об этом сообщает западная пресса.

По текущим правилам каждое государство Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября - на зимнее.

В ходе общественных слушаний по этому вопросу 84% респондентов высказались против перевода стрелок.

Как заявил руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, "когда закон ЕС заставляет европейцев дважды в год переводить стрелки, никто не аплодирует".

Большая часть противников перехода на летнее время сосредоточена в северных странах, где продолжительность светового дня значительно меняется на протяжении года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 марта, состоится "прощание" зимы - по всей территории Украины будет бушевать непогода, но это лишь один день.