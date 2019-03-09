В марте Украина переходит на летнее время: дата и важные советы

В ночь с 30 на 31 марта 2019 года украинцы перейдут на летнее время. Стрелки часов надо будет перевести на час вперед.

Что нужно знать:

В билетах поездов, самолетов и другого транспорта стоит время отправления и прибытия поездов уже с учетом перехода на летнее время. Поэтому в ночь перевода стрелок, чтобы не опоздать на транспорт, лучше выехать из дома заранее.

Влияние перехода на летнее время на организм:

Многие в это время стремятся похудеть к лету. Однако именно в период перевода времени врачи запрещают увеличивать физические нагрузки на организм – лучше в это время придерживаться диеты:

убрать из рациона жирную пищу;

отказаться от алкоголя;

пить побольше воды, зеленого и травяного чая.

Также медики рекомендуют за неделю до перевода часов изменить свой график сна - ложиться спать на 15 минут раньше, чем в предыдущий день. Так организму человека легче адаптироваться и привыкнуть к новому времени. Кроме этого отмечают, что стоит прекратить пользоваться гаджетами за час до сна.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 28 октября Украина перевела часы на час назад и перешла на зимнее время.