Мучаться осталось недолго: синоптик рассказала, когда из Украины уйдет зимняя погода

В среду, 27 марта, состоится "прощание" зимы - по всей территории Украины будет бушевать непогода, но это лишь один день.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Кто замерз, не возмущайтесь. Еще чуть-чуть. Зима просто вежливо придерживается этикета, хочет по-человечески попрощаться, присесть на дорогу, поговорить о каких-то мелочах, и тогда уже - на поезд", - написала она.

27 марта в Украине ожидается похолодание - ночью до +3...-3, а днем до +3...+6 градусов. Только на Востоке и на юго-востоке Украины будет теплее, +5...+11 градусов и дождь.

В Киеве в среду также будет мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимальная температура +4...+5 градусов.

"Не спешите использовать ненормативную лексику - это фактически один день. С четверга погода начнет выравниваться и уже конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом и теплая погода наконец подкрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки", - заявила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков, ближе к дню президентских выборов станет тепло и солнечно.