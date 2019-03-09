В России умер известный актер, снявшийся в "12 стульях" и "Кавказской пленнице"

9 марта в Москве (Рсссия) на 96 году умер актер Владимир Этуш.

Об этом сообщили в Театре имени Вахтангова, передают российские СМИ.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", — сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Владимир Этуш родился в 1922 году. В 1940 году он поступил в Тетральное училище имени Щукина, но затем прервал обучение для службы на фронте.

Как сообщал "Апостроф", утром 8 февраля в Москве умер Сергей Юрский - популярный советский и российский актер театра и кино, сыгравший дядю Митю в фильме "Любовь и голуби".