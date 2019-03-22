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Доведут до конца: стало известно об опасных ракетных маневрах Путина

пятница, 22 марта 2019, 07:58

Россия перенесла около 20 гиперзвуковых ракет на испытательный полигон, что стало еще одной вехой в программе вооружения Кремля.

Об этом сообщает издание CNBC.

"Это показывает, что у них есть амбиции по разработке этого оружия, и что они расставили приоритеты именно для этой конкретной программы. Россияне в целом решили, что их устраивает разработка, и теперь сосредоточатся на тайной доводке оружия путем испытаний", - говорится в сообщении.

Гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", прошла испытания не менее трех раз. В июле Кремль успешно испытал оружие против цели, находящейся на расстоянии около 500 миль.

Более того, в другом отчете американской разведки, по данным источника, гиперзвуковая ракета была установлена и запущена 12 раз из российского истребителя МиГ-31. Также ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

Как сообщал "Апостроф", в России назвали цели в США, по которым, "в случае угрозы", РФ может выпустить ракеты "Циркон".

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