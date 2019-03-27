Зима посреди весны: появились яркие фото и видео снегопадов в Украине

Украинцы продолжают активно делиться фотографиями и видео снегопада, который обрушился на страну в ночь на 27 марта.

В различных социальных сетях опубликованы сотни кадров аномальной погоды как для окончания первого месяца весны.

Так, фотографии люди публикую из Киева, Одессы, Черкасс и других регионов Украины. По снимкам и не скажешь, что сейчас на улице практически середина весны.

"Весна? Нет, не слышал", "Ура! Можно снова публиковать фотографии зимы и выдавать их за сегодняшние", - пишут авторы опубликованных фотографий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 марта почти всю Украину накроет снегом и мокрым снегом. По данным синоптиков, повезет только западным областям, а также аннексированному Крыму, где будет солнечно.