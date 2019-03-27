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Весна опять удивляет: в сети делятся фото выпавшего в Украине снега

среда, 27 марта 2019, 08:51

Киев и другие регионы Украины засыпало снегом, что вызвало серьезное удивление у украинцев.

Об этом 27 марта сообщают пользователи социальных сетей, которые активно публикуют фотографии снежного марта на своих страницах.

По некоторым опубликованным снимкам и не скажешь, что сейчас на улице конец марта, а не середина зимы. Пользователи в один голос удивляются природной аномалии практически посередине весны.

"Ну хоть не зря летнюю резину еще не ставила", - подписала фотографию своего автомобиля в снегу жительница Киева Светлана Катренко.

Напомним, что 27 марта почти всю Украину накроет снегом и мокрым снегом. По данным синоптиков, повезет только западным областям, а также аннексированному Крыму, где будет солнечно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптик рассказала, когда из Украины уйдет зимняя погода.

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