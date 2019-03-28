​Страшный пожар в Кропивницком: появились фото героев, спасших город

В сети появились фото и фамилии сотрудников ГСЧС, пострадавших во время тушения пожара на газовой заправке в г. Кропивницкий.

Об этом сообщил украинский десантник Евгений Жуков с позывным "Маршал" в Facebook.

Сообщается, что во время тушения сильного пожара пострадали старший лейтенант Жаботинский Ярослав Иванович, 1990 г.р. и подполковник Назаренко Константин Юрьевич, 1974 г.р. Оба спасателя получили ожоги первой и второй степени. Сейчас оба спасателя находятся в состоянии средней тяжести.

"Именно они придут на помощь, когда Ты будешь в беде! Скромно, без пафоса, и лишних телодвижений, достанут тебя из огня. Шагнут в ад и обратно... И после попадут на больничную койку, лечиться, как это бывает!", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате серии взрывов в Кропивницком пострадали минимум три человека.